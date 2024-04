Tiefe Trauer in Wörthersee-Gemeinde: Bekannte Gastronomin verstorben

Veröffentlicht am 16. April 2024, 10:08 / ©Fotomontage: Screenshot "Google Street View" & Screenshot "pax-requiem"

Barbara Reitbauer ist nicht mehr. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie den „Zocklwirt“ in Pörtschach am Wörthersee geführt und war nicht nur in der Wörthersee-Gemeinde selbst beliebt und bekannt. Nach schwerer Krankheit ist sie nun, im 45. Lebensjahr, friedlich eingeschlafen. Reitbauer selbst hat leidenschaftlich gerne gekocht und als Gastgeberin ein ums andere Mal brilliert.

Steirerin kann am Mittwoch, 17. April, verabschiedet werden

Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann auch ihre Eltern und Geschwister. Verabschieden kann man sich von der gebürtigen Steirerin am Mittwoch, den 17. April, zwischen 9 und 15 Uhr im Zeremonium der PAX Bestattung in Klagenfurt-Annabichl. Beigesetzt wird sie dann im engsten Familienkreis zu einem späteren Zeitpunkt.