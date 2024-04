Nach bewaffnetem Banküberfall: Räuber spurlos verschwunden

Veröffentlicht am 16. April 2024, 11:01 / ©LPD Vorarlberg

Gegen 14.50 Uhr betrat der maskierte Mann die Bankfiliale und ging direkt auf den Kassenbereich zu. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich drei Angestellte, jedoch keine Kunden, in der Bank auf – wir haben berichtet.

Angestellten mit Waffe bedroht

Der Täter bedrohte eine der Angestellten mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Bankmitarbeiterin übergab dem Täter einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er laut Zeugenangaben mit einem blauen Fahrrad in Richtung Leiblach (nordwestlich). Die anwesenden Angestellten wurden bei dem Überfall nicht verletzt. Sie erlitten jedoch einen Schock.

Polizei bittet dringend um Hilfe

Derzeit wertet die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Vorarlberg die am Tatort gesicherten Spuren aus. Hinweisen, die seit gestern bei der Kriminalpolizei eingegangen sind, wird nachgegangen. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht, von ihm fehlt jede Spur. Allfällige Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Täter bei der Flucht wahrgenommen haben, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter der Telefonnummer 059 133 80 3333, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Vorarlberg zu melden. Da sich Lochau in der Nähe der Grenze befindet, wird nun auch grenzüberschreitend nach dem Mann gesucht.