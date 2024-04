Totalschaden! Mann (53) machte mit „Unfall-Karre“ Straßen unsicher

Veröffentlicht am 16. April 2024, 11:22 / ©pixabay.com

Eine Welser Streife führte am 15. April 2024 gegen 17.10 Uhr im Bereich Oberhaid Verkehrsanhaltungen durch. Unter anderem wurde ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen angehalten und kontrolliert.

Polizei stellte zahlreiche Mängel fest

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Kleinwagen erheblich unfallbeschädigt war. Vorne fehlte die halbe Stoßstange, scharfe Blech- und Plastikteile standen ab, der vordere Rahmen und der linke Scheinwerfer waren verzogen und verschoben. Außerdem wiesen die beiden Vorderreifen die Mindestprofiltiefe von 1,6 mm deutlich nicht mehr auf und die Begutachtungsplakette war bereits im September 2022 abgelaufen. Das Auto war total beschädigt.

Bereits über ein Monat unterwegs

Der Fahrer gab an, dass er bereits mehr als einen Monat so unterwegs sei. Die Kennzeichentafeln wurden an Ort und Stelle abgenommen, der Mann wird angezeigt.