Tragisch! Kellerbrand forderte ein Todesopfer

In den heutigen frühen Morgenstunden, Dienstag 16. April 2024, kam es in einem Wohnhaus in Enns/Bezirk Linz-Land zu einem Brand. Im Keller brach ein Feuer aus.

Viele Fragen noch offen

Eine Person kam dabei ums Leben, heißt es von Seiten der Polizei. Die Mutter und ihr Kleinkind wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Über die Identität des Leichnams konnten bislang noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Aktuell wird noch ermittelt.