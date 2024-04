Bergsteiger stürzte und riss vier Personen mit: Polizei steht vor Rätsel

Veröffentlicht am 16. April 2024, 14:44 / ©Montage: Canva Pro

Ein sonniger Tag in den Stubaier Alpen endete am 6. April 2023, in einer Rettungsaktion. Ein bislang unbekannter Bergsteiger geriet im Gipfelbereich des Zuckerhütls ins Rutschen und riss mehrere Alpinisten mit sich – wir haben berichtet. Seither wird ermittelt. Nun wurden neue Details bekannt.

Alpinist verlor den Halt und stürzte ab

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 48-Jähriger im Aufstieg befindlicher Österreicher von einem unbekannten männlichen Bergsteiger einen unbeabsichtigten Stoß gegen seine rechte Körperseite bekam. Dadurch verlor der 48-Jährige den Halt und kam ins Rutschen. Er prallte zuerst gegen seine beiden Begleiter (41 und 28 Jahre). Diese konnten den Absturz abfangen und blieben unverletzt in der Rinne liegen. Der 48-Jährige stürzte weiter ab und prallte dabei gegen die Italienerin und den Italiener, die sich im Abstieg befanden.

Zwei Bergsteiger unsicher unterwegs

Zum Zeitpunkt des Unfalles fiel dem 48-jährigen Österreicher sowie weiteren Zeugen in der Rinne eine Frau auf, die sehr unsicher unterwegs war und sich in Begleitung eines Mannes befand. Die Frau und der Mann werden nun gesucht. Die Beamten bitten darum, sich bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital mit Hinweisen unter der Telefonnummer 059133 / 7119 zu melden.