Finanzierung des Klagenfurter Altstadtzaubers bis 2027 gesichert

Veröffentlicht am 16. April 2024, 14:45 / ©5 Minuten

Am 9. und 10. August 2024 findet wieder der Klagenfurter Altstadtzauber statt. Er zählt zu den größten Familienfesten in der Landeshauptstadt und wird von den „Stadtrichtern zu Clagenfurth“ organisiert. Die Landeshauptstadt tritt dabei als Mitveranstalter auf und beteiligt sich mit einem Kostenzuschuss in Höhe von 110.000 Euro.

Finanzierung bis 2027

Ein derart großes Fest erfordert lange Vorausplanungen. „Damit verbunden ist auch das Abschließen längerfristiger Verträge, um bessere Vertragsbedingungen zu erzielen“, heißt es seitens der Stadt. Dem Wunsch der Stadtrichter folgend, brachte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) daher den Antrag ein, die finanzielle Beteiligung der Stadt bis zumindest 2027 sicherzustellen. Dies wurde einstimmig beschlossen.