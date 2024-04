Auto stürzte in den Loiblbach: Feuerwehr rückte aus

Veröffentlicht am 16. April 2024, 16:03 / ©FF Unterbergen

Aus bisher unbekannter Ursache kam eine Fahrzeuglenkerin am Dienstag von der Loiblpass Straße ab, stürzte in den Loiblbach und landete auf dem Dach. Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach und Unterbergen sowie die Rettung und die Polizei zum Einsatz aus. „Glücklicherweise konnte sich die Lenkerin selbst aus dem Fahrzeug befreien“, teilen die Feuerwehrleute mit. Die Frau wurde in der Folge vom Roten Kreuz erstversorgt. Die Bergung des Fahrzeuges wurde von einem privaten Abschleppdienst übernommen.