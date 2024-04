Nostalgie pur: Südsteiermark-Classic eröffnet Oldtimersaison

Die Südsteiermark, in all ihrer Pracht

Die Südsteiermark, in all ihrer Pracht

Veröffentlicht am 16. April 2024, 16:26 / ©Südsteiermark-Classic

Klassik und Nostalgie, verbunden mit sportlichem Ehrgeiz, Exklusivität und Begeisterung, das sind die Ingredienzien der Südsteiermark-Classic mit Start und Ziel in Gamlitz, dem Herzen der Südsteiermark. Als erste große Veranstaltung eröffnet die Südsteiermark-Classic zum 22. Mal in der Zeit vom 25. bis zum 27. April die Oldtimersaison in Österreich.

Österreichs Nummer Eins

Ein besonderes Augenmerk legen die Veranstalter immer auf die vor 1950 gebauten Modelle, weil diese einerseits für das interessierte Publikum das „Salz in der Suppe“ sind und andererseits auch fahrerisch von den Lenkern einiges abverlangen. Da diese Fahrzeuge völlig andere Schaltpunkte haben als die jüngeren Modelle, wurde das Roadbook von Hasi Haselwander 2007 bereits auf diese Modelle abgestimmt. Das erklärt auch, warum die Südsteiermark-Classic seit mehr als 10 Jahren die unbestrittene Nummer eins auf diesem Sektor in Österreich ist. Die Nachfrage ist auch heuer nach einem Startplatz wieder groß, doch das Starterfeld auf 160 Teams limitiert.

The „Next Generation Award“

Auch die jüngere Generation steht schon in den Startlöchern. Die Veranstalter haben vor Jahren mit dem „Next Generation Award“ eine eigene Wertungsklasse eingeführt, um der jüngeren Generation die historische Bedeutung von Oldtimern näher zu bringen. So konnte im vergangenen Jahr Florian Pachleitner mit dem Porsche 911 diese Wertung für sich entscheiden.

Eine perfekte Symbiose

Für 160 Teams aus sieben Nationen gilt es, an drei Fahrtagen mit 21 Sonderprüfungen davon 13 auf gesperrten Stecken, zu absolvieren. Es geht um Gleichmäßigkeit und nicht um Geschwindigkeit. Mit der Startnummer eins und somit dem ältesten Auto wird Basem Khalaf aus Deutschland mit seinem Darracq 12/32 Grand Sports Tourer, Baujahr 1924, am Start stehen. Mehr Informationen findest du hier.