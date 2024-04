Kinderstadtteilführer Andritz: Der Stadtteilplan von Kindern für Kinder

Die Kinder des Kinderstadtteilführer Andritz sind fleißig am arbeiten

Veröffentlicht am 16. April 2024, 16:41 / ©Foto Fischer

Letzte Woche präsentierten Fratz Graz in Zusammenarbeit mit Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), Bezirksrätin Karin Reimelt (KPÖ) und vielen Kindern der Volksschule Viktor Kaplan den Kinderstadtteilführer Andritz. Gemeinsam mit Kindern aus Andritz hat Fratz Graz – die Werkstatt für Spiel(t)räume in den letzten Monaten den Stadtteil mit Hilfe von Fragebögen, Workshops und Touren erforscht, erspielt und durchstreift. Herausgekommen ist dabei ein Kinderstadtteilführer mit Stadtteilplan von Kindern für Kinder.

©Fratz Graz Werkstatt für Spiel(t)räume

Kinder und ihr Lebensraum

Der Kinderstadtteilführer unterstützt Kinder dabei, ihren Lebensraum mit ihren Augen zu betrachten. Sie lernen so ihren Bezirk besser kennen und werden dadurch motiviert, selbst zu forschen, anderen Kindern und Erwachsenen Fragen zu stellen und ihren Lebensraum zu beurteilen. Auf spielerische Art und Weise sollen sich die Kleinen mit ihrer Stadt und ihrem Stadtteil auseinander setzen. Einerseits ist der Kinderstadtteilführer Andritz ein Informationsmedium von Kindern für Kinder und zum anderen bietet er viele spannende und lustige Spielideen um den Stadtteil zu erforschen.

Wo kann man ihn finden?

Ab nächster Woche gibt es den Kinderstadtteilführer Andritz gratis bei Fratz Graz am Karmeliterplatz, im Grazer Jugendamt in der Kaiserfeldgasse und bei Graz Tourismus in der Herrengasse! Unterstützt wurde das Projekt durch das Land Steiermark (Ressort Jugend, Frauen, Familie und Gleichstellung) der Stadt Graz (Amt für Jugend und Familie) und dem Bezirksrat Andritz.