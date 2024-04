Zwei Verletzte: Bundesheer-Soldaten stürzten bei Übung ab

Veröffentlicht am 16. April 2024, 17:21 / ©Bumble Dee-stock.adobe.com

In einem ehemaligen Beherbungsbetrieb im Bezirk Völkermarkt führten Soldaten des österreichischen Bundesheeres am Dienstag eine Übung durch. Dabei betraten vier Soldaten gleichzeitig eine Holzstiege, die von außen in den 1. Stock des Gebäudes führt.

Zwei Soldaten stürzten ab

„Durch die Last brach das Podest der Stiege und ein 57-jähriger Berufssoldat aus dem Bezirk Völkermarkt sowie ein 19-jähriger Rekrut aus dem Bezirk Klagenfurt-Land stürzten aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden“, teilt man seitens der Polizei mit. Der Berufssoldat erlitt dabei eine schwere Verletzung. Der Rekrut wurde nur leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden von der Rettung in das AUKH Klagenfurt gebracht.