Anmeldung zur Kärntner Sommerschule ab sofort möglich

Die Planungen für die Sommerschule 2024 gehen ins Finale. Die Sommerschule findet in den letzten beiden Ferienwochen statt und kann an 62 ausgewählten Schulen besucht werden. Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Volksschulen, Mittelschulen sowie AHS Unterstufen. Auch für die Oberstufe gibt es Angebote an einigen Standorten; dort erhalten die Schülerinnen und Schüler direkt vor Ort die Informationen hierzu.“ Anmeldungen sind noch bis Ende Mai möglich.

Buddy-System für lehramtsinteressierte Jugendliche

Eine Besonderheit ist, dass neben den Lehrkräften auch sogenannte Buddys in der Sommerschule mitarbeiten. Jugendliche assistieren in der Gruppe den Lehrkräften zum Beispiel bei der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, helfen bei der Organisation des Unterrichts mit oder unterstützen jüngere Kinder beim Lernen. So wird den Buddys ermöglicht, Einblick in den Beruf einer Lehrperson zu erhalten. Bei Interesse in der Sommerschule mitzuhelfen, können sich Jugendliche an ihrer Schule melden und registrieren lassen.

Berufspraxis für Lehramtsstudierende

Für Lehramtsstudierende bietet die Sommerschule 2024 eine gute Gelegenheit, um gegen Entgelt wertvolle Berufspraxis zu sammeln. Studierende können sich ab 15. April 2024 an der Universität bzw. Pädagogischen Hochschule für die Begleitlehrveranstaltung melden. Der Link kann auch zentral auf der Webseite des BMBWF abgerufen werden.

Heuer erstmals Begabtenförderung

Jonas Claußen, pädagogischer Leiter der Bildungsdirektion: „Egal ob Vorbereitung auf eine Nachprüfung oder einfach Auffrischung des im Vorjahr Gelernten – die Sommerschule hat sich bestens bewährt. Heuer werden erstmals viele Sommerschul-Gruppen mit Begabungsförderung angeboten.“