Musikalischer Abend „vom Feinsten“ in Bleiburg

Veröffentlicht am 16. April 2024, 18:05 / ©Wolfgang Michael König

Vergangenen Samstag machte die Volkskultur-KÄRNTEN-Konzertserie erstmals mit dem „Singen vom Feinsten“ in Bleiburg halt. Im gut besuchten Kulturni Dom waren 4 Kärntner Chöre für die sehr gute Stimmung verantwortlich. Die Veranstalter Wolfgang König und Programmleiter Richi Di Bernardo setzten erneut auf großartigen Interpreten, welche in der Chorszene in Kärnten keine Unbekannten sind. Mit der „Sängerrunde Wabelsdorf “, dem „MePZ Pudjuna Pliberk“, dem „Kvintet Donet“ und dem Kinderchor „Mlada Podjuna“, welcher den Abend eröffnete, war dem Publikum sofort klar, dieser Abend verspricht ein wahres Konzert der Klänge zu werden. Moderiert wurde der Abend von Danilo Katz, welcher gekonnt und zweisprachig durch den Abend führte.

Nachwuchsförderung im Fokus

Der Kinderchor gehört zur heurigen neuen Jugend-Förderungs-Ausrichtung, welche Wolfgang König ins Leben gerufen hat. Es werden bei allen Konzerten der Volkskult-Kärnten-Serie Jugendchöre eingeladen, um diese zu fördern und auch eine Bühne zu geben. Die Nachwuchsproblematik der Kärntner Chöre ist allseits bekannt, daher gilt es, zusammenzustehen und die Jugend zu fördern und auszubilden.

©Wolfgang Michael König | Sängerrunde Wabelsdorf (Leiter Patrick Lebitsch). ©Wolfgang Michael König | MePZ Podjuna Pliberk/Bleiburg (Leiterin Anja Kapun). ©Wolfgang Michael König | Kvintet Donet (Leiter Martin Kusej). ©Wolfgang Michael König | Kinderchor Mlada Podjuna (Leiterinnen Miriam Smolnik & Traudi Katz-Lipusch)