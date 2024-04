„Suppe mit Mucke“: Ein Fest für den guten Zweck

Der Club 41 ist eine Vereinigung ehemaliger Mitglieder von Round Table und deren Freunden. Ihr Ziel ist es, die unter Round Table begründeten Freundschaften zu pflegen und soziale und karitative Ziele zu verfolgen. Mit ihrer Arbeit unterstützen sie lokale Sozialprojekte und tragen dazu bei, die zwischenmenschlichen Beziehungen auf nationaler und internationaler Ebene zu stärken.

„Suppe mit Mucke“: Ein Event mit Herz

Das „Suppe mit Mucke“ Event lädt dazu ein, einen besonderen Abend mit gutem Essen und mitreißender Musik zu verbringen. Die Besucher können sich auf eine Vielfalt köstlicher Suppen freuen, zubereitet von lokalen Gastwirten, darunter der Gasthof Goldener Ochs, Schaf & Bär, Gasthof Kropf, Gasthof Tamischwirt und Otto Partl Catering.

Wir möchten mit euch einen besonderen Abend verbringen, der nicht nur Freude und Musik, sondern auch Solidarität und Unterstützung vereint. Club 41 Old Table Völkermarkt

Live-Musik von Fuzzman & The Singin` Rebels

Als musikalisches Highlight des Abends präsentieren Fuzzman & The Singin` Rebels ihr einziges Kärnten-Konzert nach einer erfolgreichen Deutschland-Tour. Das Event findet am 30. April 2024 in der Neuen Burg Völkermarkt statt. Einlass und „Meet and Eat“ beginnen um 19.30 Uhr, das Konzert startet um 20.45 Uhr. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt lokalen Sozialprojekten zugute und unterstützt Menschen in Not im Bezirk Völkermarkt.