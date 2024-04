180 Sportler aus Kärnten geehrt

Im Konzerthaus Klagenfurt fand am Montag, den 15. April, die große Sportlerehrung des Landes Kärnten statt. Enduro-Fahrer Werner Müller – er hat erst vor Kurzem seine erfolgreiche Karriere beendet – wurde von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen. Rund 180 Sportlerinnen und Sportler aus 24 unterschiedlichen Sportarten wurden von Sportreferent Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer unter tosendem Applaus auf die Bühne geholt.

Sport vermittelt „Fairness, Teamwork und Zusammenhalt“

Kaiser hieß die Elite der Kärntner Sportfamilie willkommen und bedankt sich bei allen, die sich im Kärtner Sport engagieren. Für den Sportreferenten hat der Sport in herausfordernden Zeiten – wie wir sie derzeit durchleben – auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. „Sport vermittelt Tugenden wie Fairness, Teamwork und Zusammenhalt. Er schenkt uns positive Erlebnisse, die uns in schwierigen Zeiten motivieren“, so Kaiser. Landessportdirektor Arno Arthofer ergänzte: „Heute ist ein Freudentag für die Kärntner Sportfamilie.“ Der Landesportdirektor erinnerte, dass das Sportland Kärnten auch als Veranstalter von internationalen Sportgroßereignissen einen ausgezeichneten Ruf genießt. Exemplarisch nannte er unter anderem den Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe oder den Damen-Skisprung-Weltcup in Villach.

Lob für die ehrenamtlichen Funktionäre

Von den drei Sportdachverbänden meldeten sich ASKÖ-Präsident Anton Leikam, ASVÖ-Präsident Christoph Schasché und Union-Vizepräsident Max Habenicht zu Wort. Die Sportfunktionäre nutzten die Gelegenheit um dem Land Kärnten für die Unterstützung zu danken und verwiesen darauf, dass diese Ehrung auch eine Wertschätzung der Arbeit unzähliger Funktionärinnen und Funktionären sei, die sich in den Sportvereinen ehrenamtlich engagieren. Insgesamt kamen über 500 Sportbegeisterte ins Konzerthaus, umrahmt wurde die Sportlerehrung von Sportakrobatin Eva Gasser und ihrem Team, moderiert von Hannes Orasche.