Spannung pur! Die Rotjacken triumphierten mit 4:1 gegen Red Bull Salzburg

Am Dienstag, den 16. April 2024, bot sich dem EC Red Bull Salzburg die Chance, sich zum dritten Mal in Folge zum österreichischen Meister der win2day ICE Hockey League zu krönen. Doch der EC KAC durchkreuzte diese Pläne und sicherte sich den Sieg.

Erstes Drittel holte sich der KAC

In einem schnellen Doppelschlag legt der KAC gegen Red Bull Salzburg im ersten Drittel vor! Zuerst erzielt Paul Postma das frühe 1:0 in der zweiten Minute. Bereits in der dritten Minute erhöht Matt Fraser auf 2:0. Nach 15 Minuten kommt es zu einer Strafe für Salzburg: Klagenfurt erhält sein erstes Powerplay, da Chay Genoway für zwei Minuten wegen „Beinstellens“ auf die Strafbank muss.

Red Bull Salzburg holt im zweiten Drittel auf

Der KAC erhielt seine erste Strafe in der 22. Minute: Paul Postma musste für zwei Minuten vom Eis verschwinden, nachdem er wegen „Beinstellen“ verwarnt wurde. In der 36. Minute fiel das einzige Tor des Spiels für Salzburg. Ryan Murphy brachte die „Eisbullen“ wieder ins Spiel und verkürzte auf 1:2.

KAC dominiert das sechste Finalspiel

Das dritte Drittel verlief zunächst ruhig, doch in der 46. Minute änderte sich dies schlagartig. Nur eine Minute später musste Tyler Lewington das Spielfeld vorübergehend verlassen, um eine Blutung zu stoppen, die durch einen Pucktreffer im Gesicht verursacht wurde. Kurz darauf hieß es erneut: „Tor für den KAC!“ Nick Petersen konnte den Rotjacken in der 49. Minute die 3:1-Führung sichern. In der 57. Minute erzielte Lukas Haudum das 4:1 für den KAC und setzte damit in Salzburg den Schlusspunkt. Somit wird nun am Freitag, dem 19. April 2024, im siebten Finalspiel der Champion der der win2day ICE Hockey League gekürt.