Teils sonnig, teils regnerisch: Der Mittwoch bringt wechselhaftes Wetter

April, April, der macht was er will. Der Mittwoch bringt wechselhaftes Wetter mit sich, neben sonnigen Abschnitten werden immer wieder dichte Wolken und Schauer durchziehen. Im Nordstau kann es auch länger anhaltenden Niederschläge geben. In der Südsteiermark werden die meisten sonnigen Abschnitte erwartet, die gewittrigen Schauer sollen erst am Nachmittag einziehen. Die Schneefallsgrenze pendelt zwischen 800 und 1300 m Höhe. Periodisch verstärkter Wind aus dem Nordwesten sowie Höchsttemparaturen von sechs bis 12 Grad sind laut GeoSphere Austria zu erwarten.