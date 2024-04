Vom Schnee bis zum Sonnenschein: So wechselhaft wird der Mittwoch

Eine straffe nordwestliche Strömung sowie tiefdruckeinfluss werden zur Wochemitte das Wetter in Österreich bestimmen. Im Bergland, vorallem in den Norstaulagen der Alpen, wird der Himmel wolkenverhangen sein und bei der Schneefallsgrenze zwischen 800 und 1000, Höhe wird es zu einem anhaltenden Schnee/Regenwechsel kommen. Im Rest Österreichs soll es zu zumindest kurzen sonnigen Abschnitten mit Quellwolken kommen, die Abends von kurzen Regenschauern abgelöst werden. Einzelne Schauer werden tagsüber auch auf Alpensüdseite stattfinden. Der Wind aus dem Westen Richtung Norden weht großteils milde, in manchen Gebieten kann es jedoch auch zu stärkere Windböhen kommen. GeoSphere Austria berichtet, dass die Temperaturen am Morgen zwischen minus zwei und sieben Grad und tagsüber zwischen fünf und 14 Grad liegen werden. Am wärmste wird es in der Südoststeiermark und im Südburgenland.