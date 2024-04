Schuss löste sich plötzlich: Mann bei Schießstand verletzt

Veröffentlicht am 17. April 2024, 06:21 / ©5min.at

Der Besitzer eines Kleinkaliber-Sportschützengewehres, ein 51-jähriger Österreicher, legte die Waffe auf den Standtresen ab, als ein weiterer 59-jähriger Österreicher sich dem Schießstand näherte. Beide Männer hantierten an dem Gewehr. Der 59-Jährige holte einen Inbusschlüssel und ging in Richtung der abgelegten Waffe, als sich plötzlich ein Schuss aus der Waffe löste, welcher den linken Oberschenkel des 59-Jährigen durchschlug.

Mann durch Schuss verletzt

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Reutte gebracht. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe hatte laut Angaben des Verletzten niemand das Gewehr in der Hand. Der 51-jährigen Gewehrinhaber gab laut Polizei an, dass die Sportwaffe ein geringes Abzugsgewicht habe und sich bereits bei einer leichten Bewegung ein Schuss lösen könne.