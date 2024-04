Second Hand für den guten Zweck: Grazer VinziShop feiert 20. Jubiläum

Schön und günstig“ – unter diesem Motto zeigt der VinziShop Graz seit mittlerweile 20 Jahren, dass gute Kleidung nicht immer neu oder teuer sein muss. Gegründet von Pfarrer Wolfgang Pucher, hat sich die Einrichtung dem Ziel verschrieben, Menschen mit einem geringen Einkommen den Zugang zu stilvoller, passender und gut erhaltener Kleidung zu ermöglichen. Durch den Verkauf von Second-Hand-Kleidungsstücken zu einem günstigen Preis werden nicht nur die Modeartikel wieder in den Kreislauf gebracht, sondern auch soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit miteinander vereint. Susanne Hauptmann, Leiterin des VinziShops, hebt hervor: „Bei uns sind alle willkommen, die zur Tür hineinspazieren. Etwas unterscheidet uns jedoch von anderen Second-Hand-Geschäften. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, wirklich allen Kund*innen schöne Kleidung anzubieten, egal, wie viel oder wenig ihnen finanziell im Monat zur Verfügung steht.“

Jubiläumsaktion: Jedes Kleidungsstück kostet nur 2 Euro

Am 19. April 2004 öffnete der VinziShop seine Türen in der Georgigasse 2 und genau 20 Jahre danach, am selben Ort, lädt er zu seinem Jubiläum ein. Zwischen 10 und 18 Uhr sind alle herzlich willkommen, dieses Ereignis gemeinsam zu feiern. Für Verpflegung mit Getränken und kleinen Snacks ist während des gesamten Tages gesorgt. Zum 20-jährigen Bestehen bietet der Shop ein besonderes Highlight: Jedes Kleidungsstück wird an diesem Tag für nur 2 Euro angeboten.

©Salon Deluxe

Über die Vinziwerke

Die VinziWerke sind 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg entstanden, die sich um jene Menschen kümmert, die aus der Bahn geraten sind und deshalb in Armut leben. In den mittlerweile 40 Institutionen der VinziWerke in der Steiermark, Wien und Salzburg finden täglich bis zu 450 Personen Unterkunft und 1.700 Personen werden mit Essen und Lebensmitteln versorgt. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg ist eine von 146 Vinzenzgemeinschaften in Österreich, weltweit sind es 50.000 in 148 Ländern. Die Vinzenzgemeinschaften sind Gruppen, die selbständig und unabhängig voneinander auf Basis der Ehrenamtlichkeit bemüht sind, Armen das Leben zu erleichtern bzw. sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 09:21 Uhr aktualisiert