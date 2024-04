Oberösterreicher (58) war mit Führerschein eines Verstorbenen unterwegs

Veröffentlicht am 17. April 2024, 08:32 / ©Montage: Pexels/ BMI Pachauer

Am 16. April 2024 um 15.15 Uhr führte eine Polizeistreife im Bezirk Freistadt eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle mit einem Autofahrer in Neumarkt durch. Im Zuge der Kontrolle händigte der Mann seinen Führerschein und den Zulassungsschein aus.

Führerschein einer verstorbenen Person

Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich beim am Führerschein befindlichen Lichtbild nicht um den Fahrer handelte. Die Polizisten wurden stutzig und fragten nach. Es stellte sich heraus, dass die Person am Führerschein bereits verstorben ist. Der 58-jährige Mann aus dem Bezirk Grieskirchen wurde in weiterer Folge zur Vernehmung zur Polizeiinspektion verbracht.

Schein „als Vorsichtsmaßnahme“ mitgenommen

Er gab schließlich an, dass er den Führerschein in einem Lokal gefunden habe. Er habe sich den Führerschein behalten, um ihn bei einer möglichen Kontrolle vorweisen zu können, da er selbst seit zehn Jahren keine Lenkberechtigung mehr besitze. Der Mann wird angezeigt.