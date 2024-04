„Frag das ganze Land“ geht auf Tour – und kommt auch nach Klagenfurt

Die Turnhalle des BG/BRG Lerchenfeld wird am heutigen Mittwoch zur Pop-Up-Talk-Arena. „Für Ö3 ist es wichtig auf Inhalte zu setzen, die die Menschen bewegen und mit den Menschen in Österreich in Dialog zu treten. Mit der ‚Frag das ganze Land‘-Tour sind wir nicht nur direkt in den Schulen, in der Lebensrealität unseres jungen Publikums. Wir setzen auch unser Ziel um, jungen Hörerinnen und Hörern eine Plattform für wichtige Diskussionen zu bieten“, betont Ö3-Senderchef Michael Pauser.

„Frag das ganze Land“ geht auf Tour

Jeweils rund 200 Schüler zwischen 16 und 18 Jahren sollen im Rahmen der „Frag das ganze Land“-Tour Themen, wie etwa „Traumjob“, „Beauty-Filter“ oder „Body Positivity“, „Fleisch“ oder „Veggie“, „Bargeld“ oder „Karte“ sowie „Auto“ oder „Zug“ diskutieren. Mit den Klagenfurter Schülern diskutieren auch die Pop-Sängerin Anna-Sophie und der Content-Creator Dominic Truppe mit.

Ö3 im BG/BRG Lerchenfeld

Die „Frag das ganze Land“-Hosts Tina Ritschl und Philipp Bergsmann: „Es gibt so viele Themen, die diskutiert gehören, denn andere Meinungen zu hören und gelten zu lassen ist wichtig. Die Welt ist nicht in schwarz/weiß, sie ist bunt und vielfältig. Alle können ihre Meinung sagen und für ihre Positionen werben. Klar und deutlich, aber immer mit Respekt und auf Augenhöhe. Und genau das wollen wir in und mit der Pop-Up-Talk-Arena von Ö3 spürbar machen. Wir freuen uns schon sehr auf spannende Gespräche!“ Am Samstag gibt es die Ö3-Community-Show wie immer live im Radio zu hören – von 16 bis 19 Uhr.