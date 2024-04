Neben Tankstelle: Frau (19) nach Unfall im Auto eingeklemmt

Veröffentlicht am 17. April 2024, 09:29 / ©Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Am 16. April 2024 gegen 18 Uhr, beabsichtigte eine 19-jährige Oberösterreicherin mit ihrem Auto von der ENI-Tankstelle in Strobl nach links in die B 158, Fahrtrichtung Bad Ischl, einzubiegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre 16-jährige Schwester.

Auf Gegenfahrbahn geschleudert

Beim Einbiegevorgang übersah die junge Frau das Auto einer 27-jährigen Ungarin, welche gerade in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision. Beide Fahrzeuge wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die 19-jährige Oberösterreicherin wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr Strobl unter Einsatz einer Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden.

Insgesamt drei Frauen verletzt

Sie wurde dabei verletzt und nach Erstbehandlung durch ein Notarztteam in das Klinikum Bad Ischl eingeliefert. Ihre mitfahrende Schwester und die 27-jährige Ungarin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei beiden Fahrerinnen wurde ein Alkotest durchgeführt. Er verlief negativ.