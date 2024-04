Auto hochgeschleudert und überschlagen: Wrack schlitterte 20 Meter weiter

Veröffentlicht am 17. April 2024, 09:43 / ©pixabay.com

Ein 43-jähriger Mann aus Deutschland war am 16. April 2024 gegen 20.25 Uhr mit seinem Auto auf der L1349 im Gemeindegebiet Niederneukirchen unterwegs. Am Beginn einer langgezogenen Linkskurve kam der Wagen geradeaus von der Fahrbahn in den Straßengraben ab, wo er zwei Leitbaken überfuhr.

Fahrer konnte sich selbst befreien

Als das Fahrzeug dann auf die Böschung auffuhr, wurde es hochgeschleudert und das Auto landete nach rund 20 Meter im angrenzenden Feld, wo es sich einmal überschlug und auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Der Lenker konnte sich selbst aus seinem totalbeschädigten Fahrzeug befreien.

Zeugin eilte sofort zur Hilfe

Die unmittelbar hinter dem Lenker nachfahrende 43-jährige Zeugin aus dem Bezirk Linz-Land leistete bei dem Mann sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 43-Jährige wurde verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomattest ergab: Der Fahrer war alkoholisiert.