Mann (35) verprügelt und ausgeraubt: Diebespaar festgenommen

Veröffentlicht am 17. April 2024, 10:10 / ©Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Bekannt ist, dass ein 28-Jähriger und seine 36-jährige Lebensgefährtin auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen. Nachdem das Paar auf den 35-jährigen Mann einschlug, raubten sie sein Mobiltelefon.

Opfer und Täter verletzt – Telefon gefunden

Das aus Pakistan stammende Opfer wurde dabei verletzt. Aufgrund der Gegenwehr des Opfers wurden auch der italienische Angreifer und die polnische Angreiferin verletzt. Keiner der am Vorfall Beteiligten begab sich in ein Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung. Das geraubte Mobiltelefon konnte durch einen Zeugen aufgefunden werden. Es wurde in Folge durch die Polizei sichergestellt.

Angreifer bereits festgenommen

Die Beschuldigten konnten durch eine rasch eingeleitete Fahndung durch die Polizei Feldkirch widerstandslos festgenommen werden. Nach erfolgter Einvernahme werden die zwei Beschuldigten auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 10:26 Uhr aktualisiert