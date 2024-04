Brand-Alarm am Schwedenplatz: Auto ging plötzlich in Flammen auf

Vor wenigen Minuten schrillten in Wien die Alarmglocken. Wie „heute.at“ berichtet, ging am Schwedenplatz auf der Salztorbrücke ein Auto in Flammen auf. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Einsatzkräfte vor Ort

Erste Absperrmaßnahmen der Polizei, um für die Sicherheit der Personen zu sorgen, wurden bereits getätigt. Verletzt wurde bislang niemand. Warum das Auto plötzlich zu brennen begann, ist noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

UPDATE

Der Brand konnte mittlerweile rasch gelöscht werden. Wie lange die Straßensperre andauern wird, ist noch nicht klar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 13:09 Uhr aktualisiert