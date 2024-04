25 Jahre Marienambulanz: „Ein gesundes Leben für alle als Ziel“

Bei einem Festakt am Mittwoch im Rathaus Graz würdigte Festrednerin Dr. Andrea Siebenhofer-´Kroitzsch vom Kooperationspartner MedUni Graz das Wirken der sozialmedizinischen ´Einrichtung. Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler dankte dem Team aus ´Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen für die wichtige Arbeit am Schnittpunkt von Sozialwesen und Gesundheit. Leiterin Anna Obernosterer dankte den Fördergebern für die Unterstützung, die es möglich mache, gemeinsam dem Ziel „ein gesundes Leben für alle“ näher zu kommen.

Medizinische Versorgung auf Augenhöhe

Festrednerin Siebenhofer-Kroitzsch betonte die Bedeutung der Marienambulanz für die Patientinnen: „In der Marienambulanz werden Menschen in Not ungeachtet ihres körperlichen und psychischen Zustandes respektvoll behandelt“, hob die Internistin hervor. Die besondere teambasierte Arbeit setze hohe soziale und kommunikative Kompetenzen voraus, die in der Arbeit mit armutsbetroffene Menschen, Patienten mit Migrationshintergrund oder suchtkranken Menschen besonders gefordert seien. Die anwesenden Ehrengäste aus Politik und Gesundheitswesen bat Siebenhofer-Kroitzsch, „als Botschafter zu wirken und differenzierte Gespräche zu diesem Thema zu führen, damit solidarisches Verhalten zur sozialen Norm in unserer Gesellschaft wird.“

In einem Gespräch blickten die Ärztinnen Irene Holzer und Karin Fuchs auf die Geschichte der Einrichtung zurück und benannten als Meilensteine den Start der Rollenden Ambulanz, die kranke Menschen an öffentlichen Plätzen und Notschlafstellen in Graz aufsucht, die Einrichtung einer Frauensprechstunde mit psychosozialer Beratung 2007, das zusätzliche Angebot einer Psychiatriesprechstunde 2012 sowie die Eröffnung des Zahnzimmers 2019. Kernstück des Angebots sei die enge Verbindung von Sozialarbeit mit medizinischer Versorgung, so die Ärztinnen.

25 Jahre Marienambulanz

Die Marienambulanz ist im Sozialzentrum Marianum der steirischen Caritas in der Mariengasse/Eingang Kleistgasse angesiedelt. Im vergangenen Jahr hat das Team mit 12 hauptamtlichen und 45 ehrenamtlichen Mitarbeitern dort 2380 Patienten versorgt. Die Patient*innen erhalten professionelle Versorgung in medizinischen Belangen sowie therapeutische Begleitung wie Physiotherapie, Beratung zu psychiatrischen und psychologischen Themen sowie zu Abhängigkeitserkrankungen. Eine Sozialarbeiterin klärt zu Versicherungsangelegenheiten und Sozialleistungen auf und hilft bei Anträgen. Bei sprachlichen Schwierigkeiten unterstützt ein Dolmetschteam. Die Marienambulanz wird vom Gesundheitsfonds Steiermark, vom Sozialressort des Landes Steiermark sowie vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und vom Gesundheitsamt der Stadt Graz gefördert. Wichtige Unterstützung kommt auch von der Österreichischen Gesundheitskasse, von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, von Licht ins Dunkel und von der Medizinischen Universität Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 14:35 Uhr aktualisiert