Mord-Alarm in Wien! Kopflose Leiche bei Grabungsarbeiten gefunden

Veröffentlicht am 17. April 2024, 13:03 / ©5min.at

Medienberichten zufolge stoßen sie bei Sanierungsarbeiten auf einen großen Plastiksack. Aus ihm stieg ein stark penetranter Geruch hervor. Die Arbeiter schlugen sofort Alarm. Aufgrund des Verwesungsgrades dürfte die Leiche schon länger dort gelegen sein.

Leichnam stark verwest

Beim Eintreffen der Polizei am gestrigen Nachmittag, Dienstag 16. April 2024, bestätigte sich der Verdacht der Bauarbeiter. Die Beamten fanden eine stark verweste Leiche ohne Kopf vor. Die Identität der Person konnte bislang noch nicht geklärt werden. Der zweite Teil des Körpers wurde wenig später unter Schutt versteckt in der Nähe gefunden. Eine angeordnete Obduktion soll Licht ins Dunkle bringen. Das Landeskriminalamt Wien übernimmt nun weitere Ermittlungen. Ein Mord kann von den Beamten aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und gehen in alle Richtungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 14:21 Uhr aktualisiert