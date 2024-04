Guntschach: Fähre fährt ab sofort täglich

Seit einem Felssturz im Dezember 2022 ist die Ortschaft Guntschach in der Gemeinde Maria Rain praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Sicherstellung eines Fährbetriebs ist daher von großer Bedeutung für die Bewohner von Guntschach. „Während fieberhaft am Bau der Straße nach Guntschach gearbeitet wird, konnte parallel dazu ein regelmäßiger Fährbetrieb als gesicherte Verbindungslinie zwischen Guntschach und Glainach etabliert werden“, so der Vorsitzende des Ausschusses für Gemeinden, Feuerwehren und Katastrophenschutz im Kärntner Landtag, SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Luca Burgstaller, nach dem heutigen Lokalaugenschein. Der Fährbetrieb ist seit Montag an sieben Tage die Woche gewährleistet.

Wochentags dreimal täglich

„Durch Unterstützung von Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner und im Einvernehmen mit dem Fährverein sowie der Gemeinde Maria Rain hat mit Anfang dieser Woche ein regelmäßiger Fährverkehr gestartet. Jetzt verkehrt die Fähre an sieben Tagen die Woche. Wochentags dreimal täglich, am Samstag zweimal und am Sonntag ein Mal – auch individuelle Sonderfahrten sind bei entsprechendem Bedarf möglich“, so SPÖ-Katastrophenschutzsprecher LAbg. Christof Seymann.