Jugendliche in Wien bedroht: Verdächtiger mit Machete gefasst

Veröffentlicht am 17. April 2024

Die in Panik versetzten Jugendlichen kontaktierten sofort die Einsatzkräfte und beschrieben den Täter detailliert. Dies ermöglichte es den Beamten, den Verdächtigen unweit des Tatorts, im Bereich des Christian-Broda-Platzes, festzunehmen. Bei einer Durchsuchung des 39-jährigen Mannes entdeckten die Polizisten eine Machete und ein Pfefferspray in seinem Hosenbund, wie Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch der „Kronen Zeitung“ mitteilte.

Verdächtiger nach Macheten-Vorfall festgenommen und inhaftiert

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Zusätzlich wurde ihm ein Verstoß gegen ein bestehendes Waffenverbot vorgeworfen. Nach seiner Festnahme wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht, um die weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.