Im Streit mit Glasflasche attackiert: Mann (18) am Hals verletzt

Veröffentlicht am 17. April 2024, 15:49 / ©Oliver Graumnitz/Pixabay

Gestern Abend kam es zwischen zwei Männern zu einer Meinungsverschiedenheit in einer Bahnhofshalle in Wien-Favoriten. Der Streit verlagerte sich in weiterer Folge nach draußen. Dort soll der eine den anderen Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche im Halsbereich verletzt haben.

Vom Täter fehlt jede Spur

Der 18-jährige Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr, teilte die Polizei Wien am Mittwochnachmittag mit. Der Tatverdächtige suchte daraufhin das Weite. Eine Sofortfahndung verlief jedoch negativ. Die Ermittlungen sind weiterhin im Gange.