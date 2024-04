Aktion gegen Gewalt an Frauen am Kaiser-Josef-Platz

Seit Anfang des Jahres gab es in Österreich bereits acht Femizide und 19 Fälle schwerer Gewalt an Frauen. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, tief verankerte patriarchale Strukturen sowie destruktive Männlichkeitsnormen und Rollenbilder zu überwinden. „Erst wenn patriarchales Denken aus den Köpfen unserer Gesellschaft verschwindet, können Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen wirken“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Am kommenden Freitag, dem 19. April 2024, wird deshalb um 9 Uhr eine Aktion am Kaiser-Josef-Platz gestartet, um diese Strukturen und Rollenbilder aufzubrechen.

„Gefühle zeigen ist männ[sch]lich“

Die Kampagne „Männ[sch]lichkeit“ lädt zu einer kritischen Auseinandersetzung ein. Frauenbeauftragte Alisa Mack unterstreicht: „Bewusstseinsbildung ist wichtig. Man muss dort ansetzen, wo die Gewaltspirale entsteht und dazu braucht es auch die Beteiligung von Männern.“ Die Kampagnenidee stammt von der feministischen Männerarbeit des Projekts „StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt“, unterstützt vom StoP-Männertisch in Wien/Margareten. Engagierte Männer setzen dort seit fünf Jahren ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen. Das Team von StoP Villach und Klagenfurt hat diese Kampagne nun nach Kärnten geholt. Mit Botschaften wie „Gefühle zeigen ist männ[sch]lich“, „Hilfe suchen ist männ[sch]lich“, „Care-Arbeit ist männ[sch]lich“ und „Fehler eingestehen ist männ[sch]lich“ werden neue Denkanstöße gesetzt und Männer zur aktiven Beteiligung ermutigt.