Keine Sekunde gezögert: Polizisten retteten Linzerin (47) das Leben

Veröffentlicht am 17. April 2024, 17:16 / ©LPD OÖ/ Michael Dietrich

Am 17. April 2024 gegen 9.54 Uhr befand sich die Streife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich im Linzer Stadtgebiet. Sie bekamen einen Funkspruch, dass am Bahnhof Linz-Pichling eine reglose Person liegt.

Polizisten eilten sofort zur Hilfe

Die Streife hatte zu diesem Zeitpunkt den neu angeschafften Defibrillator mit und begab sich umgehend zum Vorfallsort. Beim Eintreffen am Bahnsteig konnte eine 47-jährige Linzerin reglos am Boden liegend vorgefunden werden. Durch einen Beamten konnte keine Atmung festgestellt werden und dieser leitete daher die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein. In der Zwischenzeit wurde der Defi vorbereitet.

Erfolgreich wiederbelebt

Dank des ersten Drückens auf den Brustkorb zeigte die Linzerin wieder Lebenszeichen. Bis zum Eintreffen des Notarztes führten die Polizisten Patrick und Sebastian die Basismaßnahmen durch. Somit konnte die Patientin erstversorgt und anschließend an den Notarztdienst übergeben werden.