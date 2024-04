Fahrerflucht auf B100: 20-Jähriger bei Unfall verletzt zurückgelassen

Die Polizeiinspektion Steinfeld ersucht um einen Zeugenaufruf. Wer den Unfall am Freitag, 12.04.2024 gegen 12.45 Uhr wahrgenommen hat und Angaben zum weißen Kastenwagen geben kann, möge sich an die Polizeiinspektion Steinfeld unter der Nummer 059 133 2238 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.