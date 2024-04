Kreativprojekt: Gesamter Erlös geht an Behinderteneinrichtung

Veröffentlicht am 17. April 2024, 20:38 / ©Maria Wawrzyniak

Der Kärntner Maler und Fotograf Manfred Bockelmann hat gemeinsam mit Bewohner des Marienhofs in Maria Saal Tonkunstwerke und Bilder erarbeitet. Das besondere Kreativprojekt war eine Bereicherung sowohl für die Menschen mit Behinderung, die neue Talente entfalten konnten, als auch für den Künstler, der wertvolle Eindrücke gewinnen durfte. Durch die Erlöse des Sozialprojektes wurde eine beträchtliche Summe zur Realisierung der Naturbeschattung im Garten des Marienhofs erwirkt.

Kreatives Miteinander bestärken

Die Entfaltung der kreativen Potenziale ermöglicht es Menschen mit Behinderungen, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle auf einzigartige Weise zu kommunizieren. „Man hat zunächst eine Schwellenangst, weil man Mitleid empfindet. Aber an der Reaktion und Konzentration dieser schwer beeinträchtigten Menschen sieht man, dass sie sich freuen“, beschreibt Manfred Bockelmann. Über mehrere Wochen fand eine Art Dialog statt, in dem der Künstler, die unter seiner Anleitung entstandenen Tonkunstwerke und Bilder der Gruppe im Alter von 7 bis 52 Jahren auch selbst aktiv mitgestaltete.

Großes Interesse für ausgestellte Werke

Anlässlich der Vernissage, zu der der Rotary Club Klagenfurt Wörthersee in den Marienhof eingeladen hat, fanden viele der gezeigten Kunstwerke neue Besitzer. Der Gesamterlös des Sozialprojektes ergeht an die Behinderteneinrichtung. Hausleiterin Barbara Wrumnig freute sich sehr über den Erfolg der Aktion: „Ich möchte mich bei allen am Projekt beteiligten Personen herzlich für das Engagement und die schönen gemeinsamen Momente bedanken.“