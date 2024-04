Wechselhaftes Wetter in der Steiermark: Kaltfront bringt Regen und Schnee

Eine kalte Nordströmung sorgt dafür, dass vor allem in der nördlichen Obersteiermark wiederholt Regen oder Schnee fällt, zunächst bis in tiefe Lagen, später ab etwa 900 Metern Höhe. Im Oberen Murtal, dem Mürztal und im Südosten zeigt sich das Wetter etwas freundlicher, allerdings bleibt die Sonne größtenteils hinter den Wolken verborgen. Am Nachmittag können vereinzelt Schauer auftreten. Bei einem lebhaften Nordwestwind fühlen sich die Höchsttemperaturen von 6 bis 13 Grad Celsius noch kühler an. In einigen Regionen besteht zudem die Möglichkeit von leichtem Morgenfrost, insbesondere im Oberen Murtal, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.