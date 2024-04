Bedeckter Himmel und mögliche Schauer am Donnerstag

Die Sonne wird nur selten durchkommen. Am Nachmittag können vor allem in den östlichen Landesteilen einige Regen- oder Graupelschauer auftreten, wobei es lokal auch trocken bleiben kann. In den Tauerntälern lockert der teils kühle Nordwind die Wolken etwas auf. In den Tälern besteht in den frühen Morgenstunden die Möglichkeit von leichtem Bodenfrost. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 5 und 11 Grad Celsius, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.