Wind und Schauer in Österreich: Wechselhaftes Wetter erwartet

Auch außerhalb der Bergregionen kann es am Nachmittag zu vereinzelten Schauern kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher bis nordwestlicher Richtung, in exponierten Gebieten und bei Schauern kann er zeitweise lebhaft sein. Einige Tauerntäler könnten zeitweise von kräftigem Nordföhn betroffen sein. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 2 und plus 6 Grad Celsius und steigen tagsüber auf 4 bis 13 Grad Celsius, mit den wärmeren Werten im Osten, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.