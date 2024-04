Klagenfurterin wollte Goldschmuck kaufen, erlebte böse Überraschung

Am 12. April bot ein bislang unbekannter Täter Goldware auf einer Social-Media-Plattform an. Eine 33-jährige Frau aus Klagenfurt bestellte daraufhin zwei Goldketten und zwei Goldarmbänder und überwies dem Unbekannten einen Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro. Nach Zahlungseingang am Konto des Betrügers wurde die 33-Jährige von diesem auf der Plattform blockiert. Die Ware wurde bis dato nicht geliefert. Eine Rücküberweisung war nicht mehr möglich.