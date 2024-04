Sexuelle Belästigung in Zug: Polizei forschte Täter aus

Der Mann stieg damals ebenfalls in denselben Zug, platzierte sich in Sichtweite der 34-Jährigen und begann folglich sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die geschockte Frau verließ das Zugabteil und erstattete noch am selben Tag die Anzeige bei der Polizei. Durch akribische Ermittlungen konnte nunmehr ein 25-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz ausgeforscht werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 07:02 Uhr aktualisiert