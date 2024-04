23 Tonnen Altmetall: LKW in „Kanzelkurve“ umgekippt

Am 17. April 2024 lenkte ein 43-jähriger Slowake einen LKW samt Anhängewagen (mit ca. 23 Tonnen Altmetall beladen) in Pfunds auf der B180 Reschenstraße auf Höhe Streckenkilometer 26.95 in Fahrtrichtung Italien. Aus bisher unbekannter Ursache schwenkte der Anhängewagen in einer Linkskurve aus und fiel in der Folge um.

Mit Rettung ins Krankenhaus

Die am rechten Fahrbahnrand angebrachte Begrenzungsmauer samt aufgesetzter Leitschiene verhinderten, dass das Sattelkraftfahrzeug abstürzte. Es kam schließlich in der Ausweiche der sogenannten „Kanzelkurve“ zum Liegen. Der 43-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung Nauders in das BKH Zams gebracht.

Verkehrsbehinderungen B180

Durch den Unfall war die B 180 bis 20.15 Uhr einspurig und in der Folge, bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten des Sattelzuges, für ca. vier Stunden total gesperrt. Bei der Abholung des Ladegutes wird es neuerlich zu Verkehrsbehinderungen im angeführten Bereich der B180 kommen.