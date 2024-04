Ausstellung „Freilicht“ ein Jahr lang in der Grazer Burg zu sehen

„Als Kulturreferent kann ich es nur gut finden, wenn die Landesgebäude von Kunst und Kultur durchflutet werden. Ich danke für diese Initiative der Landesamtsdirektion“, freute sich Landeshauptmann Christopher Drexler anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Freilicht“ am Mittwoch (17.04.2024) in der Grazer Burg. Im Rahmen der Ausstellung sind 23 Werke aus dem „Stübing-Zyklus“ von Klaus August Baumgartner ein Jahr lang im Friedrichstrakt der Burg zu sehen. „Mit der ,Ganggalerie im Friedrichstrakt‘ lassen wir nach einigen Jahrzehnten eine alte Tradition wieder aufleben“, betonte Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar bei der Vernissage. „Allzu oft sind die Gänge in den Dienststellen des Landes kahl und leer, mit dieser Ausstellung wollen wir einen bewussten Kontrapunkt setzen. Kunst soll zu unserem Alltag gehören, auch im Landesdienst. Die neue Ausstellung, die eine Hommage an Stübing darstellt, soll dafür ein Auftakt sein“, so Scherz-Schaar.

Öffentlich zugänglich

Neben den Menschen, die in der Grazer Burg arbeiten, ist der Kunstgenuss auch für Besucherinnen und Besucher von außen erlebbar: Werktags ist der Friedrichstrakt von 8 bis 12 Uhr öffentlich zugänglich (Eingang neben der Doppelwendeltreppe, dann den Hinweisschildern in den zweiten Stock folgen). Als Kurator der Ausstellung fungiert Norbert Weiss. Die Bilder, inspiriert von Szenen im Österreichischen Freilichtmuseum in Stübing, hat Klaus Baumgartner bereits vor längerer Zeit geschaffen, „sie blieben bisher allerings im Dunkeln meines Ateliers am Dachboden, es ist eine besondere Ehre für mich, dass die Bilder nun in der Grazer Burg ,Freilicht‘ erblicken“, erklärt der Künstler, der sich in den vergangenen Jahrzehnten mit zahlreichen Ausstellungen einen Namen gemacht hat und auch als Lehrbeauftragter an der Universität für Musik und Darstellende Kunst wirkt.

©Land Steiermark/Robert Binder In der Ausstellung „Freilicht“ präsentiert Klaus Baumgartner 23 seiner Werke in der „Ganggalerie im Friedrichstrakt“ in der Grazer Burg.

Die Ausstellungseröffnung in der Grazer ließen sich unter anderem Klubobmann Hannes Schwarz, UMJ-Geschäftsführer Marko Mele sowie die Abteilungsleiter Peter Ebner, Christine Klug und Patrick Schnabl nicht entgehen. Die Ausstellung „Freilicht“ ist bis zum 17. April 2025 im Friedrichstrakt der Grazer Burg zu sehen.