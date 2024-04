Spaziergang endet mit Hundebiss: Frau (69) verletzt

Am späten Nachmittag des 17. April 2024 befand sich eine 69-jährige Einheimische auf einem Spaziergang in Uttendorf/Pzg. Dabei kam sie entlang einer Gemeindestraße an einer offenstehenden Holzhütte vorbei. Als sie sich auf Höhe dieser Hütte befand, sprang aus dieser plötzlich ein Hund auf die Straße und attackierte sofort die Spaziergängerin.

Mit Kopf auf Asphalt

Die 69-Jährige wurde von dem Hund in den Oberschenkel gebissen und kam in weiterer Folge dadurch zu Sturz. Dabei schlug das Opfer mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Der 30-jährige einheimische Hundebesitzer kam sofort zu Hilfe und trennte seinen Hund von der Spaziergängerin.

Hund wurde zum Tierarzt gebracht

Durch den Biss in den Oberschenkel und der Kopfverletzung erlitt das Opfer eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Der Hund wurde von seinem Besitzer in weiterer Folge zu einem örtlichen Tierarzt für die nötige Untersuchung gebracht.