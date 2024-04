FH JOANNEUM erhält neue Räumlichkeiten von Stadt Graz

Im Jahr 2007 errichtete die Stadt Graz den Gebäudekomplex entlang der Eggenberger Allee für die FH JOANNEUM. Zum Zeitpunkt der Errichtung wurden alle Gebäude entlang der Eggenberger Allee für die Studiengänge der Fachhochschule genutzt, außer dem Gebäude Eggenberger Allee 15, für das damals kein Bedarf seitens der FH bestand. Ab Herbst 2026 sollen nun auch diese Räumlichkeiten in die Nutzung der Fachhochschule übergehen. Dadurch erhalten nun alle Gebäude, die von der Stadt Graz kostenlos an die Bildungseinrichtung zur Verfügung gestellt werden, ihre ursprüngliche Bestimmung.

Stärkung für Bildungsstandort

Wissenschafts- und Forschungslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl meint dazu: „Ich freue mich, dass seitens der Stadt Graz nun eine gute Lösung für neue Räumlichkeiten für die Fachhochschule JOANNEUM gefunden werden konnte. Diese bereichert den FH-Campus in Eggenberg und ist sowohl für die Fachhochschule als auch für die Studierenden ein Gewinn.“ „Die Stärkung des Standorts der FH JOANNEUM in Graz ist ein klares Signal für die Wertschätzung und Förderung dieser Bildungseinrichtung, die rund 3.700 Studierende in 35 Studiengängen in Graz umfasst“, betont auch Stadtrat Manfred Eber, verantwortlich für die städtischen Immobilien. „Mit der Entscheidung, die Räumlichkeiten in der Eggenberger Allee für die FH JOANNEUM zu öffnen, endet eine jahrelange Suche nach zeitgemäßen Standorten.“ FH JOANNEUM Geschäftsführer Martin Payer weiß: „Die FH JOANNEUM hat im Schulterschluss mit dem Land Steiermark und der Stadt Graz mit dem stetigen Ausbau des Campus in Graz wesentlich zur Belebung und Attraktivierung des Grazer Westens beigetragen. Diese Erweiterung stärkt die Campus-Entwicklung und schafft ein ideales Umfeld für Studierende und Lehrende, von dem auch das gesamte Stadtviertel in seiner Weiterentwicklung profitiert.“

Neue Räumlichkeiten für Designstudiengänge

Im Erdgeschoss des Gebäudes Eggenberger Allee 15 bleiben die Stadtbibliothek und das Lesezentrum Steiermark bestehen. Die Obergeschosse, derzeit vom BFI Steiermark belegt und mit einer Gesamtfläche von 3.100 m² ausgestattet, werden künftig für die Designstudiengänge der FH JOANNEUM genutzt. Diese sind aktuell im „Blauen Haus“ in der Alten Poststraße 152 untergebracht, das von der Stadt angemietet ist und einer kostspieligen Renovierung unterzogen werden müsste, um den aktuellen Anforderungen von Studierenden und Lehrenden gerecht zu werden. Daher ist die Entscheidung, die Räumlichkeiten in der Eggenberger Allee zu nutzen, eine logische Konsequenz, von der insbesondere die Studierenden profitieren werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 12:49 Uhr aktualisiert