Wirbel um Villacher Moschee geht in zweite Runde

Seit mehr als 15 Jahren betreibt der bosnische Kulturverein eine Moschee in der Villacher Heizhausstraße. Wie berichtet, wird diese aktuell umgebaut, was schon in der Vergangenheit für ordentlich Wirbel sorgte. Dieser lebt nun aufgrund eines Beschlusses in der Stadtsenatssitzung wieder auf. Auf Antrag von Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) wurde nämlich eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 70.000 Euro beschlossen.

Volkspartei übt heftige Kritik

Die Villacher Volkspartei hat als einzige Partei dagegen gestimmt. Stadtrat Christian Pober (ÖVP) kritisiert den Beschluss heftig: „Die SPÖ hat das bisher verweigert und behauptet, kein öffentliches Geld würde in den Bau fließen. Nur Spenden […].“ Die Volkspartei stellt sich entschieden gegen die Fördervergaben, welche – laut Pober – „hinter dem Rücken der Villacher“ erfolgt sei. Gefordert wird mehr Transparenz rund um den Bau der Moschee.

Villacher Steuergeld?

Für 5 Minuten war Sandriesser bisher nicht erreichbar, jedoch betont sie gegenüber der Kleinen Zeitung, dass die Mittel nicht von der Stadt, sondern vom Land kommen würden. „Es gibt eine Bedarfszuweisung außer Rahmen des Landes in kirchlichen Angelegenheiten, die formalrechtlich über die jeweilige Gemeinde abzuwickeln sind und bei der Stadt Villach einen Durchlaufposten darstellen“, so Villachs Vizebürgermeisterin im Gespräch mit der Tageszeitung.