Abzocke auf Online-Marktplätzen: Bis zu 300 Euro für Eishockey-Ticket

Finale am Freitag

Veröffentlicht am 18. April 2024, 12:04 / ©EC-KAC/Pessentheiner

Der Einzelkartenverkauf für die Titelentscheidung zwischen dem EC-KAC und dem EC Salzburg startete am heutigen Donnerstag, um 9 Uhr, im Online-Ticketshop des EC-KAC sowie an allen Vorverkaufsstellen. „Aufgrund der großen Nachfrage nach Eintrittskarten im bisherigen Saisonverlauf und der nunmehrigen Zuspitzung der Finalserie auf ein entscheidendes Spiel kann grob kalkuliert werden, dass für die Begegnung am Freitag zwischen 15 und 20.000 Tickets abgesetzt werden könnten“, teilte der Klagenfurter Eishockeyverein schon vorab mit. Konkret bedeutet das, dass viele Anhänger vermutlich keine Eintrittskarten für das siebte Finalspiel mehr erhalten werden.

Bis zu 300 Euro werden für Stehplatzkarte verlangt

Die verzweifelte Suche nach den letzten Finaltickets machen sich leider auch Abzocker zunutze, die nun über Kleinanzeigen-Plattformen, wie willhaben, horrende Preise für die Karten verlangen. Zum Vergleich: Die Originalpreise für ein Stehplatz-Ticket liegen bei 34 Euro; für ein Sitzplatz-Ticket wurden 59 Euro verlangt. Auf den Online-Marktplätzen werden hingegen bis zu 300 Euro (!) für eine Stehplatzkarte am Freitag verlangt. Da sollten Fans lieber auf das Public Viewing ausweichen, welches – wie berichtet – kurzfristig am Benediktinermarkt auf die Beine gestellt wurde.

©Montage: willhaben.at ©Montage: willhaben.at ©Montage: willhaben.at