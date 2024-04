Neuester 2.000 Euro-Bonus: Das müsst ihr beachten

Wird die Jahre 2024 und 2025 wird nun ein ganz besonderer Bonus neu aufgelegt. Es geht um den so genannten „Handwerkerbonus“, der erst kürzlich mit den Stimmen der ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen im Nationalrat beschlossen wurde. Im Rahmen des Handwerkerbonus‘ sollen Arbeitsleistungen von Handwerksfachbetrieben für den privaten Wohn- und Lebensbereich im Inland gefördert werden. Pro Förderjahr kann dabei maximal ein Antrag gestellt werden, wobei der Fördersatz 20 Prozent beträgt und mit einem Maximalbetrag von 2.000 Euro für 2024 bzw. 1.500 Euro für 2025 gedeckelt ist. 300 Millionen Euro werden dafür vom Staat für die beiden Jahre zur Verfügung gestellt.

Bonus kann nur online beantragt werden

Der Handwerkerbonus ist übrigens bereits bei Schlussrechnungen ab 250 Euro an förderbaren Kosten anwendbar, was eine Mindestförderung von 50 Euro ergibt. Der Bonus kann nur online beantragt werden und es können Handwerkerleistungen rückwirkend mit 1. März 2024 und bis 31. Dezember 2025 eingereicht werden. Ziel ist es auch, die Beschäftigung in der Bauwirtschaft zu fördern und wachstums- und konjunkturbelebende Impulse zu setzen. Anträge sind ab 15. Juli möglich.

Oppositions-Kritik an online-Einreichung

Die Oppositionsparteien wiederum üben teils Kritik an dem Handwerkerbonus und dessen Abwicklung. So bemängelten SPÖ und FPÖ, dass insbesondere ältere Menschen bzw. jene ohne Smartphone und Internetzugang diskriminiert bzw. ausgeschlossen würden, weil der Handwerkerbonus nur online beantragt werden könne. In der Sitzung dazu eingebrachte Entschließungsanträge der SPÖ sowie der FPÖ blieben aber ebenso in der Minderheit wie ein Vorstoß der NEOS, die im Handwerkerbonus ein „Wahlgeschenk“ orten und sich stattdessen für eine „substantielle Senkung der zu hohen Lohnnebenkosten“ einsetzen.

Auch Dritte können bei Einreichung unterstützen

Der nunmehrige, neue Handwerkerbonus stelle einen Impuls für die Bauwirtschaft dar und habe zwei Gewinner, nämlich die Konsumenten ebenso wie die Handwerksbetriebe, hob Peter Haubner (ÖVP) hervor. Dazu kämen positive Begleiteffekte wie die Sicherung von Arbeitsplätzen und Impulse für die Regionen. Die digitale Einreichung solle eine rasche und unbürokratische Erledigung ermöglichen. Der Kritik daran entgegnete Haubner, dass auch Dritte wie etwa Angehörige, die Gemeinden oder die Handwerksbetriebe die Einreichung unterstützen können. So werde dafür gesorgt, dass alle den Bonus in Anspruch nehmen könnten und niemand diskriminiert werde.