KulturRadPfade-Programm: 15 kulturelle Highlights werden heuer erradelt

„Gemeinsam zu radeln und dabei auch noch Landschaft und Kulturraritäten zu erkunden, macht dreifach Spaß. Das ist eine Gesamtkomposition aus Gesundheit, Kultur und Sport“, betont Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) bei der Präsentation des KulturRadPfade-Programms 2024. Das Gesundheitsreferat tritt als Hauptsponsor auf. Insgesamt stehen heuer 15 Touren – zwei davon mehrtägig – auf dem Programm.

Von April bis Oktober

Gestartet wird die kulturelle Radsaison bereits am 27. April – man begibt sich auf die Spuren des wasserreichen Klagenfurts. „Die letzte Etappe wird am 12. Oktober – als ‚Survival Tour – Zurück zu den Wurzeln‘ – bestritten“, informierten Impulse-Obmann Heinz Pichler und Projektkoordinatorin Carmen Delsnig. „Wie immer werden wir zwar die meisten Touren in Kärnten radeln, aber wir wagen uns auch wieder über die Grenzen hinaus und besuchen unsere Nachbarn in der Steiermark und in Italien“, gab Pichler Einblick ins Programm. „Drei Tage lang sind wir mit Wilhelm Deuer am Ennsradweg unterwegs. Zwei Tage führen uns mit Florian Kerschbaumer auf dem Alpe-Adria-Radweg nach Grado“, so Pichler.