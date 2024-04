Safety Tour: Kindersicherheitsolympiade in Graz war ein voller Erfolg

Bei der „Safety Tour 2024″ des Zivilschutzverbandes Steiermark, der Kindersicherheitsolympiade, traten 27 Klassen mit 512 Schüler an. Die Kinder der dritten und vierten Volksschulklassen zeigten mit vollem Einsatz, was sie schon alles über Notrufnummern, richtiges Verhalten im Notfall, Erste Hilfe, Selbstschutz, Unfallvermeidung etc. gelernt haben. Bei jeweils vier Spielen – Überlebensquiz, Gefahrenstoff-Würfelpuzzle, für Lebensretter und Löschbewerb mit Kübelspritze – bewiesen die Kids Teamgeist, Schnelligkeit und Geschicklichkeit und hatten jede Menge Spaß.

©Foto Fischer/Stadt Graz ©Foto Fischer/Stadt Graz ©Foto Fischer/Stadt Graz ©Foto Fischer/Stadt Graz

Sieger am 16. April wurde die 4b der Volksschule Eggersdorf, am 17. April die 4a der Volksschule Raaba. Sie nehmen am 23. Mai am großen Landesfinale in Hitzendorf teil. Insgesamt gibt es heuer in der Steiermark 18 Veranstaltungen der „Safety Tour“ mit 232 Klassen und rund 4.600 Schüler:innen.

Safety Tour

Unterstützt wurde die „Safety Tour“ in Graz vom Bundesheer, der Militärpolizei, dem Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr Graz, der Polizei und der Wasserrettung. Sie waren mit Einsatzfahrzeugen vor Ort, die von den Kindern mit großer Begeisterung besichtigt wurden. Auch die AUVA hatte wie immer einen Informationsstand. Für die Organisation im Vorfeld war maßgeblich die Bezirksleiterin Graz des Zivilschutzverbandes und stv. Sicherheitsmanagerin der Stadt Graz, Julia Wild, verantwortlich. Wie wichtig diese Veranstaltung ist, um Kindern spielerisch Grundbegriffe des Zivilschutzes beizubringen, wurde durch die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste unterstrichen: Landesrätin Doris Kampus, Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland, die Gemeinderät:innen Miriam Herlicska, Daniela Katzensteiner und Karl Dreisiebner, Bürgermeister und Bgm.-Stellvertreter der Umlandgemeinden und der Präsident des Zivilschutzverbandes Steiermark, LAbg. Armin Forstner, gratulierten den Kindern zu ihren tollen Leistungen.