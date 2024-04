Spiel der Giganten: Ein letztes Mal treffen die Rotjacken auf die Bullen

Hochspannung herrscht am Freitagabend in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt! Zum siebten und letzten Mal stehen sich der EC-KAC und der EC Salzburg in der diesjährigen Finalserie der win2day ICE Hockey League gegenüber. „Die Gedanken drehen sich seit dem Ende der Partie am Dienstag durchgehend um dieses siebte Spiel. Game Seven gegen den größten Rivalen in der Liga, es gibt nichts Schöneres. Wir sind topmotiviert und wissen, was zu tun ist“, erklärt KAC-Stürmer Lukas Haudum.

„Werden einfach drauflos spielen“

Der EC-KAC wehrte am Dienstagabend im Volksgarten den sprichwörtlichen Matchpuck des Titelverteidigers ab und glich mit einem 4:1-Auswärtserfolg zum 3:3-Serienstand aus. Damit erzwang der Grunddurchgangssieger ein entscheidendes siebtes Spiel auf eigenem Eis, in dem der Meistertitel 2024 vergeben wird. Haudum dazu: „Ein Spiel sieben ist nicht alltäglich, schon gar nicht in einem Finale, aber wir haben den Vorteil, dass wir alle einander vertrauen. Wir sind irgendwie auch sehr entspannt, denn wir haben eine tolle Saison hinter uns und gehen daher mit einem guten Gefühl in diese Partie. Auch das Genießen ist wichtig: Finale, Spiel sieben, vor eigenem Publikum, wir werden einfach drauflos spielen.“

Niki Kraus aktuell erkrankt

Beim EC-KAC kehrt für Spiel sieben Raphael Herburger zurück in das Line-up. Der Mittelstürmer verpasste die Partie am Dienstag aufgrund der Geburt seines ersten Kindes. Sein angestammter Linienkollege Niki Kraus ist aktuell erkrankt und musste daher das Training am Donnerstag auslassen. Er dürfte bis zum Spieltag aber wieder bei Kräften und einsatzfähig sein. Daher ist davon auszugehen, dass den Rotjacken am Freitag nur der langzeitverletzte Tobias Sablattnig fehlen wird.