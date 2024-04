Explosion und Brand in Wiener Wohnung: Mann wollte Frau anzünden

Veröffentlicht am 18. April 2024, 15:47 / ©5min.at

Die Berufsfeuerwehr Wien traf ein, während ein Polizeieinsatz bereits im Gange war. Eine Frau wurde von den Rettungskräften von der Polizei betreut, während im Stiegenhaus der Geruch von Benzin wahrzunehmen war und sich ein Mann in der verschlossenen Wohnung aufhielt. Polizeieinheiten der WEGA bereiteten sich auf einen möglichen Zugriff vor.

„Wohnungsinhaber flüchtete brennend ins Freie“

Die Feuerwehrkräfte legten vorsorglich zwei Löschleitungen, da die Lage unklar war, wie aus einem Einsatzbericht hervorgeht. Doch noch während des Polizeieinsatzes in der Wohnung ereignete sich eine Explosion und ein Brand brach aus. „Im Zuge der Amtshandlung der Polizei kam es in der Wohnung zu einer Explosion und einem Brand, der Wohnungsinhaber flüchtete brennend ins Freie und wurde sofort von den Einsatzkräften abgelöscht“, heißt es seitens der Berufsfeuerwehr Wien. Sowohl Feuerwehrleute als auch Polizisten leisteten Erste Hilfe, bevor die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Versorgung übernahm und die Verletzten ins Krankenhaus brachte.

„Unklar, ob sich noch weitere Personen in der Wohnung aufhielten“

„Es war unklar, ob sich noch weitere Personen in der Wohnung aufhielten und wie gefährlich die Situation noch ist. Polizisten der WEGA und der Berufsfeuerwehr Wien drangen mit Atemschutzgeräten gemeinsam in die Wohnung vor, fanden aber keine weiteren Personen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand dank der vorbereiteten Maßnahmen rasch löschen. Eine Person wurde von einem Feuerwehrtrupp mit der Schiebleiter über ein Fenster gerettet, zwei Meerschweinchen aus der Brandwohnung wurden in Sicherheit gebracht und der Tierrettung übergeben. Sämtliche Ermittlungen zu diesem Einsatz führt das Landeskriminalamt Wien“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 16:34 Uhr aktualisiert